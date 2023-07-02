Англия — Португалия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодёжного Евро начнётся в 19:00
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Сегодня, 2 июля, состоится матч четвертьфинала молодёжного чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Англии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси (Грузия).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.
U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Португалия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Англии с первого места вышла из группы с Израилем, Чехией и Германией, набрав девять очков. Португалия заняла второе место в квартете с Грузией, Нидерландами и Бельгией, набрав четыре очка. Победитель матча Англия — Португалия сыграет в полуфинале со сборной Израиля.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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