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«Сити» проявил интерес к Френки де Йонгу, «горожане» оценивают игрока в € 104 млн

«Сити» проявил интерес к Френки де Йонгу, «горожане» оценивают игрока в € 104 млн
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26-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал «Манчестер Сити». По информации The Sun, чемпион Англии готов предложить каталонцам € 104 млн.

Отметим, что ранее де Йонг регулярно подтверждал, что его мечта — продолжить выступать за «Барселону», и в Каталонии ему комфортно во всех смыслах. Контракт нидерландского хавбека действует до 2026 года. По словам президента «Барселоны» Жоана Лапорты, год назад Френки уже пытались купить за такие же деньги, но сине-гранатовые отвергли то предложение.

Всё это, похоже, не останавливает «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола нуждается в укреплении полузащиты после ухода Илкая Гюндогана в ту же «Барселону», и подписание Матео Ковачича, очевидно, не решит всех проблем. Потерпев неудачу с Джудом Беллингемом, который сменил «Боруссию» на «Реал», и Декланом Райсом, выбравшим «Арсенал», «Сити» должен быть настроен решительно.

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