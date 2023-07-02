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«Бенфика» может завершить сделку по Ди Марии на следующей неделе

«Бенфика» может завершить сделку по Ди Марии на следующей неделе
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Лиссабонская «Бенфика» может подписать аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию уже на следующей неделе, сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка находится на ключевых этапах подписания. Ожидается, что трансфер будет закрыт уже на следующей неделе. Ди Мария хочет перейти именно в «Бенфику». После того, как стороны оформят все документы, сделка будет подтверждена официально.

В минувшем сезоне 35-летний футболист выступал за «Ювентус», который покинул по окончании однолетнего соглашения. В составе итальянского клуба аргентинец провёл 40 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач. Также он стал чемпионом мира – 2022 в составе своей сборной. На ЧМ Ди Мария провёл за Аргентину пять игр, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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