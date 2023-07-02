Англия — Португалия: англичане вышли вперёд на 34-й минуте

В эти минуты идёт четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Англии и Португалии. Игра проходит на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:00 мск.
Англия вышла вперёд на 34-й минуте матча. Отличился форвард Энтони Гордон с передачи Моргана Гиббса-Уайта — 1:0.
Сборная Англии с первого места вышла из группы с Израилем, Чехией и Германией, набрав девять очков. Португалия заняла второе место в квартете с Грузией, Нидерландами и Бельгией, набрав четыре очка. Победитель матча Англия — Португалия сыграет в полуфинале со сборной Израиля.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
- 2 июля 2023
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