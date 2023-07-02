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«Реал» готов продать Менди в Саудовскую Аравию за € 25 млн

«Реал» готов продать Менди в Саудовскую Аравию за € 25 млн
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«Реал Мадрид» открыт к предложениям из Саудовской Аравии по 28-летнему французскому крайнему защитнику команды Ферлану Менди. «Сливочных» устроит сумма в € 25 млн за игрока, сообщает Football Espana.

По информации источника, в связи с тем, что за последние 12 месяцев Менди потерял место в стартовом составе команды Карло Анчелотти, клуб не против продажи футболиста.

Анчелотти не стремится продавать французского игрока, но «Реал» готов выслушать приемлемые предложения по его трансферу.

Возвращение Франа Гарсии в «Реал Мадрид» окажет большее давление на роль Менди в клубе. Также Давид Алаба может играть на левом фланге обороны команды.

Пункт о выкупе Менди в Мадриде составляет € 250 млн, но «Реал» могут устроить предложения в размере около 10% от этой суммы.

В прошедшем сезоне испанского чемпионата на счету Ферлана 18 матчей за «Реал», в которых он отметился одной результативной передачей.

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