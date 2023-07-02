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Украина уверенно обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Украина уверенно обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Франции и Украины. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Уверенную победу одержали украинцы — 3:1.

На 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки. Через 13 минут украинцам удалось восстановить равенство — отличился хавбек Георгий Судаков с пенальти. В концовке первого тайма украинцы смогли выйти вперёд — Судаков оформил дубль, забив с передачи футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Ранее именно Мудрик заработал реализованный Судаковым 11-метровый.

В концовке игры украинцам удалось сделать счёт комфортным: на 86-й минуте отличился хавбек Артём Бондаренко. Матч так и завершился — 3:1.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Франция U21
Окончен
1 : 3
Украина U21
1:0 Шерки – 19'   1:1 Судаков – 32'   1:2 Судаков – 44'   1:3 Бондаренко – 86'

В полуфинале Украина сыграет с Испанией, которая в субботу, 1 июля, оказалась сильнее Швейцарии (2:1). Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.

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