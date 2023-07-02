Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Португалии. Игра проходила на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси (Грузия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился минимальной победой «трёх львов» — 1:0.
Англия обыграла соперника благодаря голу форварда Энтони Гордона на 34-й минуте матча, отличившегося с передачи Моргана Гиббс-Уайта.
В полуфинале англичане сыграют с Израилем, который в субботу, 1 июля оказался сильнее Грузии в серии пенальти. Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году. В этом году немцы не вышли из группы.
Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.
- 2 июля 2023
-
21:28
-
21:25
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04