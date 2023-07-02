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Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро
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Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Португалии. Игра проходила на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси (Грузия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился минимальной победой «трёх львов» — 1:0.

Англия обыграла соперника благодаря голу форварда Энтони Гордона на 34-й минуте матча, отличившегося с передачи Моргана Гиббс-Уайта.

В полуфинале англичане сыграют с Израилем, который в субботу, 1 июля оказался сильнее Грузии в серии пенальти. Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году. В этом году немцы не вышли из группы.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Окончен
1 : 0
Португалия U21
1:0 Гордон – 34'

Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.

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