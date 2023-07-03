Сборная Украины во второй раз в истории смогла пробиться в полуфинал молодёжного Евро

Сборная Украины вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы, обыграв национальную команду Франции.
Таким образом, для украинцев это достижение стало вторым в истории на молодёжных первенствах. Ранее они доходили до этой стадии в 2006-м году. В том розыгрыше сборная Украины уступила в финальном матче команде Нидерландов со счётом 0:3.
Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Франции и Украины. Уверенную победу одержали украинцы — 3:1. На 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки. Через 13 минут украинцам удалось восстановить равенство — отличился хавбек Георгий Судаков с пенальти. В концовке первого тайма украинцы смогли выйти вперёд — Судаков оформил дубль, забив с передачи футболиста «Челси» Михаила Мудрика.
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