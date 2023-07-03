Александр Хацкевич: второй раз прийти в «Динамо» в качестве тренера? Нет

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что исключает возможность возвращения в киевский клуб на должность главного тренера.
«Есть ли у меня планы на возвращение в Украину? Есть планы вернуться домой, в Киев. Но ещё есть моменты, связанные с белорусским паспортом. Если будут предложения из Украины, то я вернусь и пока не буду заниматься постоянным видом на жительство в Европе.
У меня есть дата, когда я окончательно определюсь. У меня есть предложение из Азии, но сейчас всё упирается в два варианта: или мне ждать следующего трансферного окна, или принимать те предложения, которые есть.
Возвращение в «Динамо»? Знаете, в «Динамо» я прошёл и U-19, был и в первой лиге, и в первой команде. Возможно, на должность спортивного директора — пожалуйста, я бы с удовольствием пришёл бы.
Работа тренером? Там есть тренер. Сейчас есть Саша Шовковский, который показал в этих играх, что умеет управлять командой, влиять на футболистов. Второй раз прийти в «Динамо» в качестве тренера? Нет», — приводит слова Хацкевича Sport Arena.
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