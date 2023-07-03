«Позвал коллег — и давай праздновать». Халк заявил, что судья издевался над ним после игры
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Нападающий «Атлетико Минейро» Халк раскритиковал главного арбитра матча с «Америкой Минейро» (2:2) Уилтона Перейру Сампайо.
«Спросите у него, в чём дело. Я не знаю причину своего удаления, он кричал на меня, а затем позвал коллег — и давай праздновать передо мной. Что он праздновал? Камера поймала, что он праздновал. Хорошо, что всё засняли. После того как он удалил меня, я похлопал. Молодец, он говорит, что удалил меня за это. Посмотрите внимательно, там видно, что я хлопаю после того, как меня удалили», — приводит слова Халка Globo.
В нынешнем сезоне 36-летний Халк в 35 матчах забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Атлетико» истекает в декабре 2024 года. Ранее Халк играл в России за «Зенит».
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