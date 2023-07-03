«Зенит» просит за Клаудиньо почти в два раза больше, чем готов заплатить «Фламенго»

«Фламенго» интересуется нападающим «Зенита» Клаудиньо, но готов заплатить за его переход не более € 18 млн. Российский клуб хочет выручить € 30 млн. Об этом сообщает журналист Маркиньос Ассунсао в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что «Зенит» не собирается расставаться с 26-летним футболистом. Это подтвердил и его агент. Однако бразильские СМИ продолжают настаивать, что Клаудиньо уже согласовал контракт с «Фламенго» и ждёт, когда клубы решат вопрос о трансфере.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.