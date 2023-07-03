Круговой: Вендел, скорее всего, не вернётся, будет искать новый клуб. Это большая потеря

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о ситуации с полузащитником Венделом, который самовольно не вернулся в расположение клуба.

«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернётся, будет искать новую команду.

Конечно, это большая потеря. Вендел — достойный игрок, много делает для команды. Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более все молодые», — приводит слова Кругового Sport24.

25-летний Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга». За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видео: