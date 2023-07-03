Олег Фоменко — об Иване Игнатьеве: человек по природе своей — существо ленивое

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко, который ранее работал в «Краснодаре», объяснил, почему нападающий Иван Игнатьев не смог реализовать свой потенциал в полной мере.

«Человек по природе своей — существо ленивое. Только отдыхать, кайфовать. Если на тебя такое сваливается в 20 лет — так тем более. В «Краснодаре» был такой талантливый футболист — Юра Мовсисян. По качествам, данным — топ: скорость, здоровье, всё при нём. Да, были какие-то проблемы по игре: надо было пахать, трудиться. Ему 23 года было на тот момент.

Проходят сборы, три-четыре тура, он ловит расслабон. «Юр, ну как так?» — «Петрович, почитай интернет». В интернете его на руках носят, вся армянская диаспора о нём говорит. Я задумался, представил: мне 23 года, обо мне все говорят, мне звонит президент республики, в самой Армении на руках носят, за границей в любом городе хорошо встречают. 23 года. И как с этим справиться? Я не знаю», — приводит слова Фоменко Sport24.

В сезоне-2022/2023 Игнатьев выступал за «Локомотив», нападающий забил пять голов и сделал две результативные передачи в 27 матчах. Этим летом россиянин перешёл в «Сочи» на правах свободного агента.