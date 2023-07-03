Одоевский — о продлении контракта с «Зенитом»: очень счастлив остаться в родной команде

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский высказался о продлении трудового соглашения с сине-бело-голубыми.

«Прекрасные ощущения! Очень рад находиться в своей родной команде, в которой я провёл достаточно много времени: молодёжка, «Зенит»-2, основная команда — я всегда испытывал положительные эмоции от нахождения здесь. «Зенит» — это родной город, родная команда. Я очень счастлив.

Планы остаются прежними. Буду стараться и доказывать, чтобы играть, играть и ещё раз играть. Это самое важное.

Сказывается ли как-то на мне тот факт, что я самый молодой голкипер в команде? Если только на моём уважении к партнёрам. Я уважаю своих старших коллег по цеху, да и вообще старших. А в остальном — у нас очень дружный, очень хороший коллектив», — приводит слова Одоевского пресс-служба петербуржского клуба.

Ранее сообщалось о продлении сотрудничества «Зенита» и Одоевского.