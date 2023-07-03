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«Зенит» подписал новый контракт с вратарём Одоевским

«Зенит» подписал новый контракт с вратарём Одоевским
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Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский подписал с командой новый контракт до окончания сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Сине-бело-голубые продлили соглашение с Даниилом Одоевским! Новый контракт вратаря рассчитан до конца сезона-2026/2027. Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Даниила Одоевского с новым соглашением и желает успехов на футбольном поле и за его пределами!» — сказано в заявлении «Зенита».

20-летний Одоевский — воспитанник «Зенита». В минувшем сезоне вратарь принял участие в пяти матчах, в которых пропустил один мяч и четырежды отыграл «на ноль». «Зенит» по итогам прошлой кампании стал чемпионом России в пятый раз подряд. Одоевский выиграл с командой семь трофеев.

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