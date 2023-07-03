Трансфер Тонали из «Милана» в «Ньюкасл» побил несколько рекордов

Переход Сандро Тонали из итальянского «Милана» в английский «Ньюкасл Юнайтед» побил несколько давних трансферных рекордов, сообщает Football-italia.
Во-первых, 23-летний Тонали стал самым дорогим итальянским игроком в истории футбола. Подробности сделки официально не разглашаются, но считается, что игрок обошёлся «сорокам» в € 70 млн, и ещё € 10 млн поступят на счета «Милана» в виде дополнительных бонусов. Предыдущий рекорд удерживал Жоржиньо, которого «Челси» выкупил у «Наполи» за € 57 млн в 2018 году.
Во-вторых, этот трансфер стал самым ценным в истории «Милана», побив 14-летний рекорд, установленный Кака. В 2009 году «Реал» приобрёл бразильца за сумму примерно в € 67 млн.
Наконец, Тонали также стал самым дорогим приобретением в истории «Ньюкасла», превзойдя рекорд, установленный Александером Исаком в прошлом сезоне. Трансфер форварда из «Реала Сосьедад», как полагают эксперты, стоил «сорокам» € 70 млн.
Игрок сборной Италии замыкает пятёрку самых дорогих продаж в Серии А после перехода Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси», Поля Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», Гонсало Игуаина – из «Наполи» в «Ювентус» и Зинедина Зидана – из «Ювентуса» в «Реал».
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