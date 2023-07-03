«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали из «Милана»

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере Сандро Тонали из «Милана». Стороны подписали контракт до 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока составит € 7 млн в год. Если эти суммы соответствуют действительности, то Тонали стал самым дорогим итальянцем в истории футбола.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», который состоялся летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».
В итальянской лиге «Милан» занял четвёртое место, набрав 70 очков в 38 матчах. «Ньюкасл» в розыгрыше АПЛ минувшего сезона финишировал на четвёртом месте с 71 очком.
- 3 июля 2023
-
15:41
-
15:39
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:34
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:24
-
13:19
-
13:05
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:31
-
12:27
-
12:04
-
11:57
-
11:51
-
11:43