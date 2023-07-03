«Милан» вступил в переговоры с АЗ по трансферу Рейндерса
Поделиться
«Милан» начал диалог с представителями «АЗ Алкмар» по трансферу полузащитника Тейьяни Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, боссы «россонери» предложат за 24-летнего футболиста около € 19 млн. «Милан» постарается закрыть сделку как можно быстрее.
В сезоне-2022/2023 на счету Рейндерса 54 матча за АЗ во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
Ранее сообщалось о переговорах между «Миланом» и «Челси» по трансферу вингера Кристиана Пулишича.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2023
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
21:47
-
21:42
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:05
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:26
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:39
-
19:26
-
19:24
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:45
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:22
Партнерский контент