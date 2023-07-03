«Милан» вступил в переговоры с АЗ по трансферу Рейндерса

«Милан» начал диалог с представителями «АЗ Алкмар» по трансферу полузащитника Тейьяни Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, боссы «россонери» предложат за 24-летнего футболиста около € 19 млн. «Милан» постарается закрыть сделку как можно быстрее.

В сезоне-2022/2023 на счету Рейндерса 54 матча за АЗ во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось о переговорах между «Миланом» и «Челси» по трансферу вингера Кристиана Пулишича.