«Аль-Наср» сделал предложение «Интеру» по Андре Онана

Руководство клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии приступило к решительным действиям по трансферу голкипера «Интера» Андре Онана, сообщает CBS Sports.
Камерунский голкипер, которым серьёзно интересуется «Манчестер Юнайтед», планировавший заменить африканцем Давида де Хеа, оценивается «Интером» в € 70 млн. Пока манкунианцы торгуются, пытаясь сбить цену, «нерадзурри» получили щедрое предложение от «Аль-Насра». Точные цифры не называются, однако текущий трансферный период демонстрирует, что аравийские клубы не испытывают стеснения в финансах, когда преследуют важные цели.
«Аль-Наср» крайне заинтересован в подписании вратаря, поскольку основной голкипер команды Давид Оспина выбыл на долгий срок из-за серьёзной травмы локтя – он не выходил на поле с января. Интересно, что ранее «Аль-Наср» претендовал на де Хеа, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня.
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