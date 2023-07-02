«Аль-Наср» сделал предложение Давиду де Хеа, он снова может стать одноклубником Роналду

Испанский вратарь Давид де Хеа, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня, получил предложение от саудовского клуба «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, ранее также игравший за манкунианцев. Об этом сообщает AS.
По данным источника, «Аль-Наср» готов платить 32-летнему де Хеа до € 290 тыс. в неделю. В «Манчестер Юнайтед» голкипер получал € 403,65 тыс. в неделю. По условиям новых соглашений, которые предлагают манкунианцы, зарплата де Хеа значительно урезана.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы», несмотря на истечение срока контракта испанца, требуют, чтобы де Хеа пока не переходил в новый клуб. «Манчестер Юнайтед» хотел бы сохранить его в качестве запасного варианта на случай, если этим летом не удастся подписать другого вратаря.
- 2 июля 2023
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22