Гендиректор «Шахтёра» высказался о расторжении контракта с главным тренером Йовичевичем

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал уход Игора Йовичевича с поста главного тренера.

«От всего сердца хочу поблагодарить Йовичевича и его тренерский штаб, потому что они действительно проделали очень хорошую работу. Они присоединились к клубу в очень тяжёлое время, когда иностранные футболисты ушли, а мы должны были строить новую команду с новыми лидерами, во главе с украинскими футболистами. И мы справились – сделали очень мощный коллектив, выиграли чемпионат Украины, отлично играли в группе Лиги чемпионов, очень эмоциональная игра была с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Это был отличный сезон – сезон с победами, сезон яркий. И это был хороший проект. За это ещё раз хочу поблагодарить Игоря и его помощников. Уверен, что у него уже есть очередь из клубов, которые его приглашают к себе. Желаем ему успехов, новых вызовов и только всего наилучшего», — приводит слова Палкина официальный сайт клуба.

Йовичевич возглавлял «Шахтёр» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Под руководством Йовичевича «Шахтёр» стал чемпионом Украины.