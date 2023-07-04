Джеррард намерен подписать Коутиньо в «Аль-Иттифак»

Новый главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард хочет пригласить в свою команду бразильского полузащитника «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, одной из приоритетных целей 43-летнего англичанина на трансферном рынке сразу стал Коутиньо, знакомый Джеррарду по совместной работе в «Астон Вилле» и по игре в «Ливерпуле».
Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в 2022 году за € 20 млн. При этом каталонский клуб получит 50% от суммы его следующего трансфера.
В сезоне-2022/2023 Коутиньо провел 20 матчей в АПЛ, забив один гол и не отдав ни одной результативной передачи. Действующий контракт полузащитника с бирмингемцами рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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