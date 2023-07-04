Источник: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Марио Фернандеса

Бразильский защитник Марио Фернандес, скорее всего, не вернётся в ЦСКА.
Как сообщает журналист Фабио Алейшу, московский клуб не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о выплате компенсации размером в € 366 тыс. Игрок рассматривает возможность выступления за другие команды, если будут предложения.
32-летний Фернандес имеет также российское гражданство. Бразильский защитник играл за сборную России. Фернандес делал паузу в своей профессиональной карьере в 2022 году. После полугода вне футбола бразилец отправился в аренду в «Интернасьонал» из родной страны. Уже в апреле было объявлено, что Фернандес покинул бразильский клуб из-за желания вернуться в Россию.
В составе ЦСКА Фернандес трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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