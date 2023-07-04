«Классно побегали с пацанами в футбольчик». Мудрик — о матче с Францией

Вингер молодежной сборной Украины U21 Михаил Мудрик выложил пост в одной из социальных сетей после победы над Францией (3:1) в четвертьфинале Евро-2023.

«Классно побегали с пацанами в футбольчик», – написал футболист, добавив фото с матча.

Напомним, в этой игре Мудрик заработал пенальти и отличился ассистом в моменте со вторым голом.

Дублем в составе украинцев отметился полузащитник Георгий Судаков. Сначала он реализовал пенальти, заработанный Михаилом Мудриком, а затем откликнулся на передачу всё того же Мудрика, реализовав выход один на один. Третий мяч на свой счёт записал Артём Бондаренко.

Благодаря выходу в полуфинал Евро U21 Украина впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпиаде, которая в 2024 году состоится в Париже. Подопечные Руслана Ротаня станут второй командой с постсоветского пространства, которая выступала на Олимпиаде. До этого подобное достижение было у сборной Беларуси в 2012 году.

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