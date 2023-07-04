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Аршавин: правление «Зенита»? Меня там нет, но клуб функционирует по старой системе

Аршавин: правление «Зенита»? Меня там нет, но клуб функционирует по старой системе
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал введение в команде структуры правления клуба. Сам Аршавин туда не попал.

«Правление клуба? Мне никто не говорил, поэтому меня там нет (смеётся). Как по мне, правление клуба оперативное никак не поменялось, недавно встречались заместители Медведева во главе с ним. Возможно, ещё не дошло до подписания официальных бумаг, пока клуб функционирует по старой системе», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

42-летний Андрей Аршавин работает в структуре «Зенита» с марта 2019 года, он пришёл в команду сразу после того, как завершил игровую карьеру в казахстанском «Кайрате».

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