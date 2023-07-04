«Все боты думали, что это я запустил». Андрей Аршавин — о слухах об уходе из «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию в СМИ, в которой уверялось, что он покинет команду 1 июля.

«Как встретил новость? Мне неведомо, откуда об этом узнал источник, хотя все боты думают, что это я захотел запустить через него. Ситуация заиграна, нет смысла обсуждать.

Название моей должности изменилось, около года назад, но мои функции не поменялись. Как работал в академии, так и продолжаю там работать. Единственное, что прибавилось — еженедельные летучки, где заместители встречаются с Александром Ивановичем Медведевым, получают указания, просьбы, обсуждаем работу на неделю вперёд», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «#ТакойФутбол».