Аршавин — о Семаке: мы с ним на связи во время сборов, нет смысла по ходу сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что зачастую бывает на связи с главным тренером основной команды Сергеем Семаком лишь во время сборов.

«Как часто я на связи с Сергеем Семаком? Нет определённого алгоритма, обычно это случается перед сборами, возможно, и во время них и после. Во время чемпионата мало смысла друг другу что-то говорить, нет необходимости», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

Сергей Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. При нём команда выиграла три Суперкубка России, один Кубок страны и пять раз становилась чемпионом России. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.