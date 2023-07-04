«Палмейрас» готов арендовать Вендела с правом выкупа, «Зенит» против — Нето

«Палмейрас» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Зенита» Венделом и готов арендовать 25-летнего футболиста с правом выкупа. В российском клубе выступают против, так как хотят осуществить полноценную продажу. Об этом сообщает журналист Хулио Мигел Нето в «Твиттере».

«Зенит» разрешил Венделу начать поиски нового клуба. Им уже интересуются многие топ-команды Бразилии, но ни одна из них не может удовлетворить требования «Зенита» по трансферу. По разным источникам, клуб из Санкт-Петербурга просит за переход своего футболиста € 15-18 млн. У Вендела действующий контракт с «Зенитом» до 2027 года, он не может активировать приостановку контракта с клубом по правилу ФИФА.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: