«Палмейрас» готов арендовать Вендела с правом выкупа, «Зенит» против — Нето
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«Палмейрас» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Зенита» Венделом и готов арендовать 25-летнего футболиста с правом выкупа. В российском клубе выступают против, так как хотят осуществить полноценную продажу. Об этом сообщает журналист Хулио Мигел Нето в «Твиттере».
«Зенит» разрешил Венделу начать поиски нового клуба. Им уже интересуются многие топ-команды Бразилии, но ни одна из них не может удовлетворить требования «Зенита» по трансферу. По разным источникам, клуб из Санкт-Петербурга просит за переход своего футболиста € 15-18 млн. У Вендела действующий контракт с «Зенитом» до 2027 года, он не может активировать приостановку контракта с клубом по правилу ФИФА.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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