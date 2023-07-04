Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» готов арендовать Вендела с правом выкупа, «Зенит» против — Нето

«Палмейрас» готов арендовать Вендела с правом выкупа, «Зенит» против — Нето
Комментарии

«Палмейрас» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Зенита» Венделом и готов арендовать 25-летнего футболиста с правом выкупа. В российском клубе выступают против, так как хотят осуществить полноценную продажу. Об этом сообщает журналист Хулио Мигел Нето в «Твиттере».

«Зенит» разрешил Венделу начать поиски нового клуба. Им уже интересуются многие топ-команды Бразилии, но ни одна из них не может удовлетворить требования «Зенита» по трансферу. По разным источникам, клуб из Санкт-Петербурга просит за переход своего футболиста € 15-18 млн. У Вендела действующий контракт с «Зенитом» до 2027 года, он не может активировать приостановку контракта с клубом по правилу ФИФА.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:

Материалы по теме
Бразилец из «Зенита» не хочет возвращаться в Россию! Что нашло на Вендела?
Бразилец из «Зенита» не хочет возвращаться в Россию! Что нашло на Вендела?
Материалы по теме
«Коринтианс» хочет включить в сделку по Венделу игроков, чтобы сбить цену — Goal Brasil
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023