Джордже Деспотович рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Сербский нападающий Джордже Деспотович рассказал о сорвавшемся переходе в московский ЦСКА. Он заявил, что ему помешали подписать контракт с армейцами. Также Деспотович считает, что заслуживает играть в любой команде РПЛ.

«Я мог перейти в ЦСКА? Да, был разговор. Но нам помешали, и всё сорвалось. Знаю, кто [помешал], но не скажу. Когда тебе не дают развиваться и закрывают пути — конечно, обидно. Но я маленький человек по сравнению с тем, кто имел со мной дело. Грубо говоря, в глазах Слуцкого я маленький человек по сравнению с ним самим.

Интерес от ЦСКА был один раз — при Оличе. Состоялся разговор с людьми из клуба, не с тренером. Считаю, я заслуживал играть за эту команду. Да и не только за ЦСКА. Даже сейчас заслуживаю играть в любой русской команде. Это все знают и понимают. Посмотрим, что будет этим летом», — приводит слова Деспотовича Sport24.