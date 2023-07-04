В «Урале» объявили об успешно перенесённой операции полузащитником Сиссе

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе успешно перенёс операцию в связи с травмой мениска коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Ибраима Сиссе успешно прооперирован в одной из европейских клиник. Травму мениска коленного сустава он получил на предсезонных сборах. Восстановление займёт приблизительно шесть недель. Желаем нашему опорнику скорее восстановиться и вернуться в строй», — сказано в заявлении «Урала».

Cиссе стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года. За российскую команду в 26 матчах полузащитник отметился одним голом. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.

«Урал» в прошлом сезоне занял 11-е место в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует Виктор Гончаренко.