В «Урале» объявили об успешно перенесённой операции полузащитником Сиссе
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе успешно перенёс операцию в связи с травмой мениска коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Ибраима Сиссе успешно прооперирован в одной из европейских клиник. Травму мениска коленного сустава он получил на предсезонных сборах. Восстановление займёт приблизительно шесть недель. Желаем нашему опорнику скорее восстановиться и вернуться в строй», — сказано в заявлении «Урала».
Cиссе стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года. За российскую команду в 26 матчах полузащитник отметился одним голом. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
«Урал» в прошлом сезоне занял 11-е место в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует Виктор Гончаренко.
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