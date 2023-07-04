«Быть гражданином России — большая честь». Деспотович заявил о желании получить паспорт РФ
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Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил о желании получить российский паспорт. Форвард выступал за «Оренбург» и «Рубин», а сейчас представляет тульский «Арсенал».
«Хотел бы получить российское гражданство? Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России]. У меня жена и ребёнок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта», — приводит слова Деспотовича Sport24.
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