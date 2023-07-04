Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Быть гражданином России — большая честь». Деспотович заявил о желании получить паспорт РФ

«Быть гражданином России — большая честь». Деспотович заявил о желании получить паспорт РФ
Комментарии

Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил о желании получить российский паспорт. Форвард выступал за «Оренбург» и «Рубин», а сейчас представляет тульский «Арсенал».

«Хотел бы получить российское гражданство? Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России]. У меня жена и ребёнок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Материалы по теме
Деспотович: в Сербии очень любят русских, это было и будет всегда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023