«Зенит» согласился платить Кузяеву € 2,5 млн, Далер подпишет новый контракт — Озкан
Поделиться
Российский полузащитник Далер Кузяев, ушедший из «Зенита» на правах свободного агента, подпишет новый контракт с командой. «Зенит» согласился платить игроку € 2,5 млн в год. Об этом сообщает журналист Гёкмен Озкан в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что к подписанию 30-летнего Кузяева близок «Бешикташ». Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи вчера, 3 июля, рассказал, что его клуб близок к закрытию сделки по переходу российского легионера.
Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. Несколько лет назад он также не стал продлевать контракт с командой, желая найти вариант в Европе, но так и не смог этого сделать, вернувшись в российскую команду. С «Зенитом» Кузяев выиграл восемь трофеев, включая пять чемпионств России.
Комментарии
- 4 июля 2023
-
17:40
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
17:12
-
17:06
-
16:58
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:12
-
16:07
-
15:51
-
15:46
-
15:02
-
14:57
-
14:23
-
14:19
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:23
-
13:23
-
13:18
-
13:11
-
13:00
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:05
Партнерский контент