«Зенит» согласился платить Кузяеву € 2,5 млн, Далер подпишет новый контракт — Озкан

Российский полузащитник Далер Кузяев, ушедший из «Зенита» на правах свободного агента, подпишет новый контракт с командой. «Зенит» согласился платить игроку € 2,5 млн в год. Об этом сообщает журналист Гёкмен Озкан в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что к подписанию 30-летнего Кузяева близок «Бешикташ». Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи вчера, 3 июля, рассказал, что его клуб близок к закрытию сделки по переходу российского легионера.

Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. Несколько лет назад он также не стал продлевать контракт с командой, желая найти вариант в Европе, но так и не смог этого сделать, вернувшись в российскую команду. С «Зенитом» Кузяев выиграл восемь трофеев, включая пять чемпионств России.