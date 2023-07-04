«ПСЖ» расторг контракт с Галтье. Объявить об этом могут во время назначения Энрике

«ПСЖ» расторг контракт с главным тренером команды Кристофом Галтье, его заменит испанский специалист Луис Энрике. Об увольнении француза могут объявить на пресс-конференции бывшего наставника «Барселоны» и сборной Испании, сообщает издание Le Parisien.
По сведениям источника, во вторник Луис Энрике прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». Французский клуб уже договорился о расторжении контракта с Кристофом Галтье и может объявить о назначении Энрике завтра, 5 июля, когда состоится первая пресс-конференция нового тренера парижан.
Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» 5 июля 2022 года. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого работал в «Лилле», «Сент-Этьене» и других французских клубах. Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании.
- 4 июля 2023
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