Мамардашвили сейчас в Мюнхене со своим агентом. Игрока связывали с переходом в «Баварию»

Грузинский 22-летний вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили уже в ближайшее время может перейти в мюнхенскую «Баварию». Сегодня игрока вместе с агентом заметили в Мюнхене, сообщает грузинский журналист Дачи Цурцумия в своём «твиттере».

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» уже сообщал о серьёзном интересе к грузинскому вратарю со стороны мюнхенского клуба. По его информации, «Бавария» рассматривает различные варианты, но Мамардашвили 100% находится в списке. При этом личные условия контракта не будут проблемой для немецкого клуба.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провел 38 матчей, семь из которых отыграл без пропущенных голов. Грузинский вратарь выступает за «Валенсию» с сезона-2021/2022. До этого он два года играл за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».