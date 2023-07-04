Мамардашвили сейчас в Мюнхене со своим агентом. Игрока связывали с переходом в «Баварию»

Грузинский 22-летний вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили уже в ближайшее время может перейти в мюнхенскую «Баварию». Сегодня игрока вместе с агентом заметили в Мюнхене, сообщает грузинский журналист Дачи Цурцумия в своём «твиттере».
Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» уже сообщал о серьёзном интересе к грузинскому вратарю со стороны мюнхенского клуба. По его информации, «Бавария» рассматривает различные варианты, но Мамардашвили 100% находится в списке. При этом личные условия контракта не будут проблемой для немецкого клуба.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провел 38 матчей, семь из которых отыграл без пропущенных голов. Грузинский вратарь выступает за «Валенсию» с сезона-2021/2022. До этого он два года играл за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».
- 4 июля 2023
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:38
-
18:26
-
18:18
-
18:18
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
17:12
-
17:06
-
16:58
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:12
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:02