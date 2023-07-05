Серхио Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, каких форвардов считает лучшими за всю историю.
«Думаю, это бразилец Роналдо, Тьерри Анри и Луис Суарес. Именно в таком порядке», – приводит слова Агуэро Barca Universal.
Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити» с 2011 года. Аргентинец выиграл вместе с английским клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги. Игрок провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.
Нападающий на протяжении своей карьеры также выступал в «Индепендьенте», мадридском «Атлетико» и каталонской «Барселоне». Из-за проблем с сердцем Агуэро объявил о завершении карьеры.
Агуэро забил красивый гол в испанской Медиалиге:
- 5 июля 2023
-
04:17
-
04:10
-
03:54
-
03:52
-
03:47
-
03:25
-
03:18
-
03:06
-
02:59
-
02:45
-
02:19
-
02:08
-
01:57
-
01:43
-
01:40
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:10
-
00:10
-
00:09
-
00:04
- 4 июля 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
23:10
-
23:01
-
22:52
-
22:48