Серхио Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, каких форвардов считает лучшими за всю историю.

«Думаю, это бразилец Роналдо, Тьерри Анри и Луис Суарес. Именно в таком порядке», – приводит слова Агуэро Barca Universal.

Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити» с 2011 года. Аргентинец выиграл вместе с английским клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги. Игрок провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.

Нападающий на протяжении своей карьеры также выступал в «Индепендьенте», мадридском «Атлетико» и каталонской «Барселоне». Из-за проблем с сердцем Агуэро объявил о завершении карьеры.

Агуэро забил красивый гол в испанской Медиалиге: