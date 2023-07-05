УЕФА отклонил апелляцию «Осасуны» на решение об отстранении клуба от Лиги Конференций

УЕФА не допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций из-за договорных матчей. Организация отклонила апелляцию испанского клуба на решение об отстранение клуба от еврокубка.

«Осасуна» выпустила заявление по этому поводу, в котором заявила о несогласии с решением, а также сообщила, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что в отношении испанского клуба открыто дело с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14. Считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом». Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб заплатил «Бетису» € 400 тыс. и € 200 тыс. соответственно.

В минувшем сезоне «Осасуна» заняла седьмое место в Ла Лиге, которое даёт право на участие в Лиге конференций.