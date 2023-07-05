«Марсель» не будет подписывать Фёдора Чалова — LePetitOM
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Французский «Марсель» не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым. Об этом сообщается в аккаунте «Твиттера» LePetitOM, который первым заявил об интересе «Марселя» к российскому футболисту.
«Моя вина. После проверки оказалось, что «Марсель» не интересуется ни Фёдором Чаловым, ни Джонатаном Бамбой. У меня было два подтверждения этой информации, хотя впервые мне сообщили об обратном. Очень жаль», — сказано в заявлении.
25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. Всего за основной состав армейцев в 220 матчах нападающий забил 73 гола и отдал 39 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до конца 2024 года (информация Transfermarkt). Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны греческого ПАОКа.
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