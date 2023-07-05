Источник: ЦСКА требует € 5 млн за Зайнутдинова, на которого претендует «Бешикташ»

Московский ЦСКА определился с ценником Бактиёра Зайнутдинова, который находится в списке трансферных целей турецкого «Бешикташа». Армейцы хотят выручить за своего футболиста € 5 млн, информирует турецкий журналист Гёкмен Озкан в своём «твиттере».
Отметим, 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.
Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).
- 5 июля 2023
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