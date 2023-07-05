Дюрица: Антон Миранчук способен играть в лучших европейских клубах, он очень крутой

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица считает, что атакующий полузащитник железнодорожников Антон Миранчук имеет потенциал играть в лучших европейских клубах. По словам Дюрицы, с Миранчуком в составе любая команда может не переживать о креативе в атакующей линии.

«Если у Антона есть желание попробовать себя в Европе, то обязательно надо это делать. Он очень крутой игрок, диспетчер «Локомотива». Если в твоей команде играет Миранчук, то можно не переживать за креатив в атаке — он в любой ситуации придумает интересное решение. Антон способен играть в лучших европейский клубах, желаю ему удачи», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Антон Миранчук провёл за «Локомотив» 34 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.