Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по Бонгонда
Поделиться
Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда всё ближе к переходу в московский «Спартак». На клубном уровне сделка уже закрыта, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим футболистом, информирует Portal Cadista.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн.
В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
Бонгонда исполняет великолепный дальний удар за «Кадис». Видео:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 5 июля 2023
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
12:02
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:43
-
10:28
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:10
-
09:58
-
09:56
-
09:42
-
09:34
Партнерский контент