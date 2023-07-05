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Бубнов: Ду Кейрос сможет компенсировать возможный уход Вендела из «Зенита»

Бубнов: Ду Кейрос сможет компенсировать возможный уход Вендела из «Зенита»
Вендел
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру новичка «Зенита» Ду Кейроса в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2) и высказался о его перспективах в санкт-петербургском клубе. Полузащитник отметился забитым мячом.

«Если в первой игре тот же Ду Кейрос себя особо не проявил, то на этот раз можно сказать, что он начал адаптироваться. Хорошо смотрелся на поле, гол забил, особо активно действовал в первом тайме, когда рядом с ним были Малком и Мантуан. Полагаю, что он нормально вольётся в состав, другие бразильцы ему в этом помогут. Произвёл на меня хорошее впечатление, думаю, что даже при необходимости он сможет компенсировать возможный уход Вендела из команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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