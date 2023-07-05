Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Шкурин отыграет сезон в польском клубе «Сталь Мелец»

Форвард ЦСКА Шкурин отыграет сезон в польском клубе «Сталь Мелец»
Комментарии

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин арендован на сезон польской командой «Сталь Мелец». Об этом сообщает пресс-служба «Стали» на официальном сайте.

23-летний Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Всего за московскую команду в 19 матчах забил три гола. В сентябре 2022 года белорус приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и ушёл в израильский клуб «Маккаби» (Петах-Тиква). Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, вероятно, он покинет московскую команду на правах свободного агента. Ранее Шкурин играл за киевское «Динамо», польский «Ракув», брестское «Динамо» и ряд других команд.

ЦСКА закончил сезон на втором месте в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Сейду Думбия сыграет за ЦСКА в матчах Братского кубка с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023