Форвард ЦСКА Шкурин отыграет сезон в польском клубе «Сталь Мелец»

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин арендован на сезон польской командой «Сталь Мелец». Об этом сообщает пресс-служба «Стали» на официальном сайте.

23-летний Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Всего за московскую команду в 19 матчах забил три гола. В сентябре 2022 года белорус приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и ушёл в израильский клуб «Маккаби» (Петах-Тиква). Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, вероятно, он покинет московскую команду на правах свободного агента. Ранее Шкурин играл за киевское «Динамо», польский «Ракув», брестское «Динамо» и ряд других команд.

ЦСКА закончил сезон на втором месте в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.