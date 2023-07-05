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Мартинес прокомментировал переход в «Барселону»

Мартинес прокомментировал переход в «Барселону»
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Защитник сборной Испании Иньиго Мартинес, ставший игроком «Барселоны» на правах свободного агента, прокомментировал переход в команду.

«Переход в такой замечательный клуб много значит для меня, я перехожу сюда с большим энтузиазмом и радостью. Хочу отдать этому клубу всё. Я очень рад перейти в «Барселону», я наконец-то совершил скачок, которого хотел бы любой игрок.

Я хочу выиграть все титулы, но мы знаем, что это будет сложно, потребуются дополнительные усилия. Если мы будем хорошо выглядеть и команда будет хорошо работать, как это было в прошлом сезоне, результат будет», — сказал Мартинес в видео, опубликованном на официальном сайте «Барселоны».

Ранее 32-летний футболист играл за «Атлетик» Бильбао.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:

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