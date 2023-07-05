Игрок «Динамо» Макаров поделился ожиданиями от матчей Братского кубка с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от предстоящих матчей Братского кубка с ЦСКА. Встречи состоятся в субботу, 8 июля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и в воскресенье, 9 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Главное — получить качественную нагрузку, хорошо подготовиться к сезону и наконец сыграть на большом стадионе при болельщиках, почувствовать эту атмосферу. Надеюсь, придёт много людей, всех приглашаем. Надеюсь, будет качественный дружеский матч», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

ЦСКА в прошлом сезоне финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а также выиграл Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Динамовцы завершили чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице.