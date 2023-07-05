«Пари Нижний Новгород» арендовал защитника у «Спартака»

Защитник Николай Толстопятов перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из московского «Спартака». Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

Отмечается, что у «Пари Нижний Новгород» есть приоритетное право выкупа прав на футболиста.

«За «Пари НН» Николай Толстопятов будет играть под 65-м номером», — написано в заявлении клуба.

Николай Толстопятов является воспитанником академии «Спартака». Выступал за «Спартак-М», «Спартак-2». Прошлый сезон футболист провёл за челнинский «КАМАЗ» на правах аренды. На его счету 25 матчей в Мелбет Первой лиге. Результативными действиями игрок не отметился. Также Толстопятов сыграл один матч в Фонбет Кубке России.