Валерий Масалитин оценил участие Думбия в Братском кубке между ЦСКА и «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что Сейду Думбия сыграет за армейскую команду в матча Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира между московскими ЦСКА и «Динамо».
«Хорошо, когда легенды возвращаются: могут выйти на поле и показать своё мастерство. Понятно, что это ностальгия по прошлому, по успехам и еврокубкам. Очень положительная тенденция, когда легенды приезжают и играют», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Первый матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене». Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте ЦСКА. Ответный матч на «ВТБ Арене» состоится 9 июля в 16:30.
Ранее появлялись слухи, что за «Динамо» в матчах Братского кубка могут сыграть Кевин Кураньи и хоккеист Александр Овечкин, а за ЦСКА — Даниэл Карвальо.
- 5 июля 2023
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