Кингз Кангва: зимой меня хотели подписать «Крылья», я бы перешёл, будь это «Зенит»
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Полузащитник «Црвены Звезды» Кингз Кангва рассказал, что в зимнюю паузу сезона-2022/2023 мог перейти в «Крылья Советов», но решил остаться в Сербии.
«Правда, было предложение от «Крыльев Советов», но я решил остаться в Сербии. Если бы это был «Зенит», я бы перешёл», — приводит слова Кангвы Sportal.rs.
24-летний Кингз Кангва с 2019 по 2022 год выступал за тульский «Арсенал». Всего за команду в 55 матчах он забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Контракт с «Црвеной» истекает у Кангвы летом 2026 года.
«Црвена Звезда» вчера, 4 июля, обыграла «Зенит» в матче на Кубке PARI Премьер со счётом 2:1. Сербской команде также предстоят матчи с азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче».
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