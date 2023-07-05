«Ростов» объявил о подписании Антона Шамонина

Воспитанник УОР-5 «Мастер-Сатурн» Антон Шамонин подписал долгосрочное соглашение с «Ростовом».
«Антон является лучшим бомбардиром прошедшего ЮФЛ-1, сумев отметиться 19 забитыми голами и девятью голевыми передачами в 26 играх.
Также Антон получил вызов в молодёжную сборную России для участия в товарищеских матчах со сборной ОАЭ в мае.
Поздравляем Антона с переходом в наш клуб и желаем удачи!» — поприветствовала Шамонина пресс-служба «Ростова».
Напомним, «Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 турах. Следующий розыгрыш чемпионата России команда начнёт матчем с «Факелом». В Кубке России «Ростов» попал в группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».
- 5 июля 2023
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