«Ростов» объявил о подписании Антона Шамонина

Воспитанник УОР-5 «Мастер-Сатурн» Антон Шамонин подписал долгосрочное соглашение с «Ростовом».

«Антон является лучшим бомбардиром прошедшего ЮФЛ-1, сумев отметиться 19 забитыми голами и девятью голевыми передачами в 26 играх.

Также Антон получил вызов в молодёжную сборную России для участия в товарищеских матчах со сборной ОАЭ в мае.

Поздравляем Антона с переходом в наш клуб и желаем удачи!» — поприветствовала Шамонина пресс-служба «Ростова».

Напомним, «Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 турах. Следующий розыгрыш чемпионата России команда начнёт матчем с «Факелом». В Кубке России «Ростов» попал в группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».