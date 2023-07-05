«Арсенал» установит памятник Арсену Венгеру возле «Эмирейтс»

В честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера «Арсенал» установит памятник возле домашнего стадиона «Эмирейтс», сообщает издание The Athletic.

По данным источника, скульптура будет выполнена из бронзы, работы над ней уже ведутся. Памятник собираются установить к 20-й годовщине сезона-2003/2004, который «Арсенал» под руководством Венгера провёл без единого поражения в рамках английской Премьер-лиги. Тогда «канониры» стали чемпионами страны.

Арсен Венгер занимал должность главного тренера «Арсенала» в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из «Арсенала» Венгер устроился на руководящую должность в ФИФА.