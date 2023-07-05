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Кевин Кураньи сыграет за «Динамо» в матчах Братского кубка с ЦСКА

Кевин Кураньи сыграет за «Динамо» в матчах Братского кубка с ЦСКА
Кевин Кураньи
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи сыграет за бело-голубых в матчах Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира, в котором динамовцы сразятся с ЦСКА.

«К нам едет Кевин Кураньи! Легенда бело-голубых прилетает в Москву, чтобы принять участие в активностях Братского кубка и пообщаться с болельщиками на автограф-сессии!» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.

Первый матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене». Ответный матч на «ВТБ Арене» состоится 9 июля в 16:30.

Ранее появлялись слухи, что за «Динамо» в матчах Братского кубка может сыграть хоккеист Александр Овечкин, а за ЦСКА — Даниэл Карвальо.

Напомним, Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.

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